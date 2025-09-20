L’automne aux Greniers de nos soldats Saint-Laurent-Chabreuges
la Baraque David Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite guidée rendant hommage aux civils et militaires qui ont vécu les conflits du 20e siècle.
la Baraque David Saint-Laurent-Chabreuges 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 05 09 37
English :
Guided tour paying tribute to the civilians and soldiers who lived through the conflicts of the 20th century.
German :
Führung zu Ehren der Zivilisten und Soldaten, die die Konflikte des 20. Jahrhunderts erlebt haben.
Italiano :
Visita guidata che rende omaggio ai civili e ai soldati che hanno vissuto i conflitti del XX secolo.
Espanol :
Visita guiada en homenaje a los civiles y soldados que vivieron los conflictos del siglo XX.
