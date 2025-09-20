L’automne aux Greniers de nos soldats Saint-Laurent-Chabreuges

Visite guidée rendant hommage aux civils et militaires qui ont vécu les conflits du 20e siècle.

English :

Guided tour paying tribute to the civilians and soldiers who lived through the conflicts of the 20th century.

German :

Führung zu Ehren der Zivilisten und Soldaten, die die Konflikte des 20. Jahrhunderts erlebt haben.

Italiano :

Visita guidata che rende omaggio ai civili e ai soldati che hanno vissuto i conflitti del XX secolo.

Espanol :

Visita guiada en homenaje a los civiles y soldados que vivieron los conflictos del siglo XX.

