L’automne aux Sabots de laine Saint-Hilaire-Bonneval
Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-24
2025-10-23 2025-10-24
Une autre façon de découvrir la ferme, avec des activités à faire en famille et/ou en duo parent-enfant soin et nourrissage des animaux ( les matins) et atelier sur le thème de l’automne et découvrir la sophrologie, accompagné par Catherine Jeannot, avec les animaux et un atelier création en duo parent/enfant (à partir de 8 ans, le jeudi après-midi).
Réservations obligatoires, les places sont limitées. .
Pouyol Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 07 79 66 maisonnier.cecile@orange.fr
