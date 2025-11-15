L’automne des enfants Wefrac FRAC Poitou-Charentes Angoulême
L'automne des enfants Wefrac FRAC Poitou-Charentes Angoulême samedi 15 novembre 2025.
L'automne des enfants Wefrac
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Dans le cadre de la nouvelle édition du WEFRAC, le Frac Poitou-Charentes lance L’Automne des enfants venez à la rencontre d’artistes et partagez des moments de création durant lesquels se mêlent perles, paillettes et fabrication de masques.
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
English :
As part of the new edition of WEFRAC, Frac Poitou-Charentes is launching L?Automne des enfants (Children?s Autumn): come and meet the artists and share creative moments where beads, sequins and mask-making come together.
German :
Im Rahmen der neuen Ausgabe des WEFRAC startet das Frac Poitou-Charentes den Herbst der Kinder : Treffen Sie Künstler und teilen Sie kreative Momente, in denen Perlen, Pailletten und Maskenherstellung miteinander verschmelzen.
Italiano :
Nell’ambito del WEFRAC di quest’anno, il Frac Poitou-Charentes lancia L’Automne des enfants (l’autunno dei bambini): venite a conoscere gli artisti e a condividere momenti creativi con perline, paillettes e maschere.
Espanol :
En el marco del WEFRAC de este año, el Frac Poitou-Charentes lanza L’Automne des enfants (El otoño de los niños): venga a conocer a los artistas y comparta momentos de creación con abalorios, lentejuelas y creación de máscaras.
