L’automne des enfants Wefrac FRAC Poitou-Charentes Angoulême

L’automne des enfants Wefrac

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre de la nouvelle édition du WEFRAC, le Frac Poitou-Charentes lance L’Automne des enfants venez à la rencontre d’artistes et partagez des moments de création durant lesquels se mêlent perles, paillettes et fabrication de masques.

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

English :

As part of the new edition of WEFRAC, Frac Poitou-Charentes is launching L?Automne des enfants (Children?s Autumn): come and meet the artists and share creative moments where beads, sequins and mask-making come together.

German :

Im Rahmen der neuen Ausgabe des WEFRAC startet das Frac Poitou-Charentes den Herbst der Kinder : Treffen Sie Künstler und teilen Sie kreative Momente, in denen Perlen, Pailletten und Maskenherstellung miteinander verschmelzen.

Italiano :

Nell’ambito del WEFRAC di quest’anno, il Frac Poitou-Charentes lancia L’Automne des enfants (l’autunno dei bambini): venite a conoscere gli artisti e a condividere momenti creativi con perline, paillettes e maschere.

Espanol :

En el marco del WEFRAC de este año, el Frac Poitou-Charentes lanza L’Automne des enfants (El otoño de los niños): venga a conocer a los artistas y comparta momentos de creación con abalorios, lentejuelas y creación de máscaras.

