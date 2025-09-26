L’automne des poètes à Arçay Route de Chasseignes Arçay

vendredi 26 septembre 2025.

L’automne des poètes à Arçay

Route de Chasseignes Médiathèque Arçay Vienne

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Avec Masha, Geneviève, Sylvie et Jean-Louis.

Soirée sans thème, chacun apportera et lira un poème qui lui tient à cœur quel qu’en soit le sujet, qu’il en soit le créateur ou non. .

Route de Chasseignes Médiathèque Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

