L'automne des poètes Rue du Collège Loudun vendredi 17 octobre 2025.

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17

2025-10-17

Sur le thème de la poésie déjantée
Avec Geneviève, Sylvie, Masha et Jean-Luc en début de soirée   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

