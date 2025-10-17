L’automne des poètes Rue du Collège Loudun
L’automne des poètes
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Sur le thème de la poésie déjantée
Avec Geneviève, Sylvie, Masha et Jean-Luc en début de soirée .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
