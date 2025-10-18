L’automne en fête Place de la mairie Chiddes

L'automne en fête Place de la mairie Chiddes samedi 18 octobre 2025.

Place de la mairie Le Bourg Chiddes Nièvre

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Terrosol fête l’automne à Chiddes samedi 18 octobre.

De 10h30 à 12h place de la mairie dernier Ch’tit Marché, animations enfants (sculptures sur citrouille, jeux traditionnels en bois).

De 12h à 14h déjeuner local et bio (inscription recommandée)

A 14h30 à la salle des fêtes ciné-débat Leurs champs du coeur , dans le cadre du festival Alimenterre (entrée libre).

A travers les récits sensibles de citoyens engagés dans l’agriculture, le réalisateur explore les chemins de résilience individuelle et collective par le lien à la terre. Un plaidoyer émouvant pour une société plus enracinée, plus juste et plus solidaire.

Infos au 06 19 24 81 49 ou terrosol58@gmail.com .

Place de la mairie Le Bourg Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol8@gmail.com

