L’Automne en fête Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

L’Automne en fête

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

La Maison de la réserve vous attend nombreux pour fêter l’automne. Dans le jardin et dans le musée, stands, ateliers et expositions vous seront proposés.

Initiation au dessin pour grands et petits, pressage de pommes, découverte des champignons, jeu-rallye, balades en ânes, stands de découverte (laine, paysagisme, bougies…), jeux, bref de quoi occuper petits et grands curieux de nature !

Dans le cadre des « Rendez-vous du Parc » et en partenariat avec la Sarbacane, le spectacle “Rivières” de la compagnie Prune (tout public, dès 2 ans) sera proposé. D’un voyage au fil des rivières de France est né ce spectacle poétique et sensoriel, peuplé de marionnettes complices, de paysages sonores, de danses et paroles en cascade (tarif 6€, réservations sur la billetterie de La Sarbacane).

Informations et programme complet sur www.maisondelareserve.fr .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99

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English : L’Automne en fête

L’événement L’Automne en fête Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-08 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)