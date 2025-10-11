L’automne en fête repas Colroy-la-Roche
Rue des pêcheurs Colroy-la-Roche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Profitez d’un repas pour célébrer l’automne proposé par le Collectif Colroy dans le cadre de leur événement l’Automne en Fête . Au menu entrée surprise préparée par la Cheneaudière, jambon en croûte, gratin, salades et tarte aux pommes. .
Rue des pêcheurs Colroy-la-Roche 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 7 87 04 47 86
