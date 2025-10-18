L’automne la nature en mouvement ! Forêt du Lazaret Anglet

Forêt du Lazaret 11 promenade du Prince Impérial Anglet Pyrénées-Atlantiques

À l’automne, la nature change de rythme les feuilles tombent, les animaux s’activent ou se préparent à hiberner.

Un jeu de piste en forêt.

Cette animation vous invite petits et grands à découvrir les particularités de cette saison et les stratégies étonnantes de la faune et de la flore pour affronter le froid qui arrive. À travers jeux et observations, venez découvrir tous les secrets de cette saison !

Jeu de piste animé par l’association Terre Buissonnière.

A partir de 7 ans. .

