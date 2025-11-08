Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images Saint-Paul-Flaugnac

L'automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images

L’automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images Saint-Paul-Flaugnac samedi 8 novembre 2025.

L’automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :
2025-11-08

Le Club photo Quercy Images organise son exposition (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) les 8 et 9 novembre 2025 à la salle des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac.
17 membres du club exposent chacun une série de 6 photos sur un thème personnel.

Il y aura également une tombola durant le week-end
Le Club photo Quercy Images organise son exposition (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) les 8 et 9 novembre 2025 à la salle des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac.
17 membres du club exposent chacun une série de 6 photos sur un thème personnel.

Il y aura également une tombola durant le week-end.

Vernissage samedi 8 novembre à 18 heures.   .

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie  

English :

The Quercy Images Photo Club is organizing its exhibition (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) on November 8 and 9, 2025 at the salle des fêtes in Saint-Paul-de-Loubressac.
17 club members will each exhibit a series of 6 photos on a personal theme.

There will also be a tombola during the weekend

German :

Der Fotoclub Quercy Images organisiert seine Ausstellung (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) am 8. und 9. November 2025 in der Festhalle von Saint-Paul-de-Loubressac.
17 Mitglieder des Clubs stellen jeweils eine Serie von 6 Fotos zu einem persönlichen Thema aus.

Während des Wochenendes findet außerdem eine Tombola statt

Italiano :

Il club fotografico Quercy Images organizza la sua mostra (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) l’8 e il 9 novembre 2025 presso la Salle des Fêtes di Saint-Paul-de-Loubressac.
17 membri del club esporranno ciascuno una serie di 6 fotografie su un tema personale.

Durante il fine settimana si terrà anche una tombola

Espanol :

El Fotoclub Quercy Images organiza su exposición (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) los días 8 y 9 de noviembre de 2025 en la Salle des Fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac.
17 miembros del club expondrán cada uno una serie de 6 fotos sobre un tema personal.

También habrá una tómbola durante el fin de semana

L’événement L’automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Cahors Vallée du Lot