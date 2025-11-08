L’automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images Saint-Paul-Flaugnac
L’automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images Saint-Paul-Flaugnac samedi 8 novembre 2025.
L’automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le Club photo Quercy Images organise son exposition (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) les 8 et 9 novembre 2025 à la salle des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac.
17 membres du club exposent chacun une série de 6 photos sur un thème personnel.
Il y aura également une tombola durant le week-end
Le Club photo Quercy Images organise son exposition (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) les 8 et 9 novembre 2025 à la salle des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac.
17 membres du club exposent chacun une série de 6 photos sur un thème personnel.
Il y aura également une tombola durant le week-end.
Vernissage samedi 8 novembre à 18 heures. .
Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie
English :
The Quercy Images Photo Club is organizing its exhibition (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) on November 8 and 9, 2025 at the salle des fêtes in Saint-Paul-de-Loubressac.
17 club members will each exhibit a series of 6 photos on a personal theme.
There will also be a tombola during the weekend
German :
Der Fotoclub Quercy Images organisiert seine Ausstellung (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) am 8. und 9. November 2025 in der Festhalle von Saint-Paul-de-Loubressac.
17 Mitglieder des Clubs stellen jeweils eine Serie von 6 Fotos zu einem persönlichen Thema aus.
Während des Wochenendes findet außerdem eine Tombola statt
Italiano :
Il club fotografico Quercy Images organizza la sua mostra (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) l’8 e il 9 novembre 2025 presso la Salle des Fêtes di Saint-Paul-de-Loubressac.
17 membri del club esporranno ciascuno una serie di 6 fotografie su un tema personale.
Durante il fine settimana si terrà anche una tombola
Espanol :
El Fotoclub Quercy Images organiza su exposición (L’Automne photographique de St Paul Flaugnac) los días 8 y 9 de noviembre de 2025 en la Salle des Fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac.
17 miembros del club expondrán cada uno una serie de 6 fotos sobre un tema personal.
También habrá una tómbola durante el fin de semana
L’événement L’automne photographique de Saint-Paul-Flaugnac avec le Club Photo Quercy Images Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Cahors Vallée du Lot