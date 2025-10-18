L’automne s’invite au Domaine de Poulaines Poulaines

L’automne s’invite au Domaine de Poulaines Poulaines samedi 18 octobre 2025.

L’automne s’invite au Domaine de Poulaines

11 Rue du Château Poulaines Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Domaine de Poulaines vous accueille à nouveau, pour célébrer la beauté de l’automne. C’est la période idéale pour (re)découvrir les jardins et l’arboretum, baignés de couleurs flamboyantes et d’une lumière dorée si particulière à cette saison

Offrez-vous une échappée automnale au Domaine !

Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de l’exposition d’Ariel Elizondo Lizarraga, artiste sculpteur dont les 16 œuvres mêlant pierre et acier dialoguent harmonieusement avec la nature du Domaine. Une expérience hors du temps à découvrir avant la fin du mois !

Et pour fêter Halloween, les plus jeunes ne seront pas oubliés un livret de jeux leur sera offert, accompagné d’une petite surprise !

L’automne révèle une autre facette du Domaine. Les érables du Japon Acer s’embrasent de rouges intenses, les chênes Quercus et liquidambars offrent une palette de jaunes et d’oranges chatoyants, tandis que les ginkgos déploient leur feuillage d’un jaune lumineux.

Nos vivaces, elles aussi, profitent des dernières douceurs de la saison et donnent aux jardins un relief… 5 .

11 Rue du Château Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com

English :

Domaine de Poulaines welcomes you back to celebrate the beauty of autumn. It’s the perfect time to (re)discover the gardens and arboretum, bathed in the flamboyant colors and golden light so particular to this season

Treat yourself to an autumn escape at the Domaine!

German :

Die Domaine de Poulaines heißt Sie wieder willkommen, um die Schönheit des Herbstes zu feiern. Es ist die ideale Zeit, um die Gärten und das Arboretum (wieder) zu entdecken, die in flammende Farben und ein goldenes Licht getaucht sind, das für diese Jahreszeit so typisch ist

Gönnen Sie sich eine herbstliche Auszeit auf der Domaine!

Italiano :

Il Domaine de Poulaines vi dà il benvenuto per celebrare la bellezza dell’autunno. È il momento perfetto per (ri)scoprire i giardini e l’arboreto, immersi nei colori sgargianti e nella luce dorata che sono così speciali in questo periodo dell’anno

Concedetevi una fuga autunnale al Domaine!

Espanol :

El Domaine de Poulaines le da la bienvenida para celebrar la belleza del otoño. Es el momento perfecto para (re)descubrir los jardines y el arboreto, bañados por los colores flamígeros y la luz dorada que son tan especiales en esta época del año

Regálese una escapada otoñal al Domaine

L’événement L’automne s’invite au Domaine de Poulaines Poulaines a été mis à jour le 2025-10-13 par BERRY