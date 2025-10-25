L’AUTOMNE S’INVITE AU JARDIN La Lande Parigné-sur-Braye

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

Une journée co-organisée par le service Prévention des déchets de Mayenne Communauté & la coopérative de jardinage au naturel, La Coccinelle, initiée par le CPIE Mayenne.

Samedi 25 octobre 2025

Rendez-vous à la déchetterie de Parigné-sur-Braye, à 5 minutes de Mayenne

⭐ Au programme de la journée

> 10h-16h Broyage gratuit de vos branches avec les broyeurs thermiques & électriques de la Coopérative de jardinage au naturelle la Coccinelle & Exposition du matériel de la coopérative permettant le jardinage au naturel

> 14h-16h Découverte de la faune du jardin

Inscription facultative auprès du CPIE Mayenne au 02 43 03 79 62 ou via contact@cpie-mayenne.org .

La Lande Déchetterie Parigné-sur-Braye 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

English :

A day co-organized by Mayenne Communauté’s waste prevention department & the natural gardening cooperative La Coccinelle, initiated by CPIE Mayenne.

German :

Ein Tag, der von der Abteilung Abfallvermeidung der Mayenne Communauté & der Genossenschaft für naturnahes Gärtnern, La Coccinelle, mitorganisiert und vom CPIE Mayenne initiiert wurde.

Italiano :

La giornata è stata organizzata dal dipartimento di prevenzione dei rifiuti della Communauté Mayenne e da La Coccinelle, una cooperativa di giardinaggio naturale creata dal CPIE Mayenne.

Espanol :

La jornada fue coorganizada por el departamento de prevención de residuos de Mayenne Communauté y La Coccinelle, cooperativa de jardinería natural creada por el CPIE Mayenne.

