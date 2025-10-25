L’AUTOMNE S’INVITE AU JARDIN La Lande Parigné-sur-Braye
Une journée co-organisée par le service Prévention des déchets de Mayenne Communauté & la coopérative de jardinage au naturel, La Coccinelle, initiée par le CPIE Mayenne.
Samedi 25 octobre 2025
Rendez-vous à la déchetterie de Parigné-sur-Braye, à 5 minutes de Mayenne
⭐ Au programme de la journée
> 10h-16h Broyage gratuit de vos branches avec les broyeurs thermiques & électriques de la Coopérative de jardinage au naturelle la Coccinelle & Exposition du matériel de la coopérative permettant le jardinage au naturel
> 14h-16h Découverte de la faune du jardin
Inscription facultative auprès du CPIE Mayenne au 02 43 03 79 62 ou via contact@cpie-mayenne.org .
La Lande Déchetterie Parigné-sur-Braye 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org
English :
A day co-organized by Mayenne Communauté’s waste prevention department & the natural gardening cooperative La Coccinelle, initiated by CPIE Mayenne.
German :
Ein Tag, der von der Abteilung Abfallvermeidung der Mayenne Communauté & der Genossenschaft für naturnahes Gärtnern, La Coccinelle, mitorganisiert und vom CPIE Mayenne initiiert wurde.
Italiano :
La giornata è stata organizzata dal dipartimento di prevenzione dei rifiuti della Communauté Mayenne e da La Coccinelle, una cooperativa di giardinaggio naturale creata dal CPIE Mayenne.
Espanol :
La jornada fue coorganizada por el departamento de prevención de residuos de Mayenne Communauté y La Coccinelle, cooperativa de jardinería natural creada por el CPIE Mayenne.
