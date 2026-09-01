L’automne s’invite au marché Biganos
dimanche 20 septembre 2026 · Biganos
Informations pratiques
Biganos
L’automne s’invite au marché
Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ateliers créatifs pour enfants (gratuit : inscription à cmontouroy@villedebiganos.fr)
Jeu « Quand vos commerçants étaient petits… » Saurez vous retrouver à qui appartient chaque frimousse ? A vous de jouer pour gagner de nombreux repas au restaurant.
Restauration rapide proposée par le comité des fêtes (paninis, kebabs, saucisses frites…) .
Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine cmontouroy@villedebiganos.fr
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English : L’automne s’invite au marché
L’événement L’automne s’invite au marché Biganos a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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