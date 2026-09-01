Informations pratiques

Biganos

L’automne s’invite au marché

Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ateliers créatifs pour enfants (gratuit : inscription à cmontouroy@villedebiganos.fr)

Jeu « Quand vos commerçants étaient petits… » Saurez vous retrouver à qui appartient chaque frimousse ? A vous de jouer pour gagner de nombreux repas au restaurant.

Restauration rapide proposée par le comité des fêtes (paninis, kebabs, saucisses frites…) .

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine cmontouroy@villedebiganos.fr

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English : L’automne s’invite au marché

L’événement L’automne s’invite au marché Biganos a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon