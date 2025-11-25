L’autopartage entre particuliers Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans
L’autopartage entre particuliers Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans mardi 25 novembre 2025.
L’autopartage entre particuliers
Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:00:00
fin : 2025-11-25 20:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Vous aimeriez pouvoir emprunter une voiture ponctuellement, sans avoir à en posséder une ? Vous utilisez peu votre deuxième voiture ?
Venez discuter de l’autopartage lors d’une soirée conviviale !
Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 92 67 maryline.chasles@dromolib.fr
English :
Would you like to be able to borrow a car from time to time, without having to own one? Do you make little use of your second car?
Come and discuss car-sharing during a convivial evening!
German :
Würden Sie gerne punktuell ein Auto ausleihen können, ohne ein eigenes besitzen zu müssen? Sie nutzen Ihr zweites Auto nur selten?
Diskutieren Sie an einem geselligen Abend über Carsharing!
Italiano :
Vi piacerebbe poter prendere in prestito un’auto di tanto in tanto, senza doverne possedere una? Utilizzate poco la vostra seconda auto?
Venite a fare una chiacchierata sul car-sharing durante una serata conviviale!
Espanol :
¿Le gustaría poder tomar prestado un coche de vez en cuando, sin tener que ser propietario? ¿Utiliza poco su segundo coche?
Venga a charlar sobre el uso compartido del coche en una velada agradable
L’événement L’autopartage entre particuliers Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme