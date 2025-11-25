L’autopartage entre particuliers Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans

L’autopartage entre particuliers

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 20:00:00

2025-11-25

Vous aimeriez pouvoir emprunter une voiture ponctuellement, sans avoir à en posséder une ? Vous utilisez peu votre deuxième voiture ?

Venez discuter de l’autopartage lors d’une soirée conviviale !

Salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 92 67 maryline.chasles@dromolib.fr

English :

Would you like to be able to borrow a car from time to time, without having to own one? Do you make little use of your second car?

Come and discuss car-sharing during a convivial evening!

German :

Würden Sie gerne punktuell ein Auto ausleihen können, ohne ein eigenes besitzen zu müssen? Sie nutzen Ihr zweites Auto nur selten?

Diskutieren Sie an einem geselligen Abend über Carsharing!

Italiano :

Vi piacerebbe poter prendere in prestito un’auto di tanto in tanto, senza doverne possedere una? Utilizzate poco la vostra seconda auto?

Venite a fare una chiacchierata sul car-sharing durante una serata conviviale!

Espanol :

¿Le gustaría poder tomar prestado un coche de vez en cuando, sin tener que ser propietario? ¿Utiliza poco su segundo coche?

Venga a charlar sobre el uso compartido del coche en una velada agradable

