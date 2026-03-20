L’AUTOPORTRAIT

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Un autoportrait se réveille et remet en cause l’artiste qui l’a peint…

Une galerie de peinture, jour de vernissage. Lola Lalo, artiste ambitieuse, prépare discours et champagne maisstupeur son autoportrait, clou de l’expo, l’interpelle au milieu de son discours et la remet en cause sur bien des aspects!

Un autoportrait se réveille et remet en cause l’artiste qui l’a peint…

Une galerie de peinture, jour de vernissage. Lola Lalo, artiste ambitieuse, prépare discours et champagne maisstupeur son autoportrait, clou de l’expo, l’interpelle au milieu de son discours et la remet en cause sur bien des aspects! Entre querelle philosophique et dispute entre nanas, entre créatrice et créature, qui l’emportera ?

Durée 1h15- À partir de 12 ans

Humour .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English : L’AUTOPORTRAIT

A self-portrait awakens and calls into question the artist who painted it…

A painting gallery, opening day. Lola Lalo, an ambitious artist, is preparing a speech and champagne, but her self-portrait, the highlight of the exhibition, catches her in the middle of her speech and challenges her in so many ways!

L’événement L’AUTOPORTRAIT Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER