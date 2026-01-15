L’autorail du marché !

Gare de Saint Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 12:45:00

Date(s) :

2026-08-01

Au départ de Saint Agrève, train autorail à destination du Chambon/Lignon pour le marché place des Balayes. Aller-retour dans la matinée.

.

Gare de Saint Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Saint Agrève, railcar train to Le Chambon/Lignon for the Place des Balayes market. Return trip in the morning.

L’événement L’autorail du marché ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon