Informations pratiques

Morley

L’autre balade

Morley Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 13:30:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Dans le Sud Meusien, vous savez désormais qu’une année paire annonce une Autre Balade fin août. En effet, tous les 2 ans, l’association Sur Saulx s’associe à un village du Sud Meusien pour proposer une promenade dominicale ponctuée de spectacles courts et familiaux (théâtre, cirque, danse, musique…).

Chaque édition est unique, venez !

Et pour les non-marcheureuses, venez quand même le cœur du village sera animé avec buvette-restauration, ateliers créatifs, crêpes, tatouages éphémères, et autres surprises…

7 possibilités de départs de balades, toutes les minutes.

Places limitées, réservations conseillées.

Le prix est libre = 2 € un geste, 5 € une compensation, 10 € un soutien…Tout public

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Morley 55290 Meuse Grand Est +33 6 95 32 30 04 sur.saulx@gmail.com

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English :

In southern Meuse, you now know that an even-numbered year means an “Autre Balade” event at the end of August. In fact, every two years, the Sur Saulx association teams up with a village in southern Meuse to offer a Sunday stroll featuring short, family-friendly performances (theater, circus, dance, music, and more).

Each edition is unique—come join us!

And for those who don’t want to walk, come anyway: the village center will be bustling with a refreshment stand, creative workshops, crepes, temporary tattoos, and other surprises…

7 different starting points for walks, every minute.

Limited spaces; reservations recommended.

Pay what you want: 2 for a token of appreciation, 5 for compensation, 10 for support…

L’événement L’autre balade Morley a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SUD MEUSE