Informations pratiques

Framerville-Rainecourt

« L’autre chose »

Framerville-Rainecourt Somme

Tarif : 0 – 0 – 1 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-26 18:00:00

fin : 2027-05-26 19:00:00

Date(s) :

2027-05-26

Dans le cadre de la programmation 2026-2027 des Imaginaires, le PETR Cœur des Hauts-de-France vous propose un cheminement dans les villes, bourgs et villages du Santerre Haute Somme pour partager avec vous des moments suspendus.

C’est une histoire collective de métamorphose et d’amitié sur fond de comédie musicale et d’expérimentations scientifiques. Avec peu de texte mais beaucoup d’images, de bidons et de tuyaux, on suit le travail d’une équipe de huit scientifiques enthousiastes, gentils, doux et musiciens-muets qui font des recherches sur une matière vivante étrange et potentiellement dangereuse : l’Autre chose. Au fil de leurs expériences, ils sont bouleversés par la rencontre avec l’organisme. L’équipe, d’abord très rigoureuse, hésite : faut-il plonger dans la cuve qui contient l’inconnu ou détruire cette Autre chose qui la chamboule et la confronte ?

Dans le cadre de la programmation 2026-2027 des Imaginaires, le PETR Cœur des Hauts-de-France vous propose un cheminement dans les villes, bourgs et villages du Santerre Haute Somme pour partager avec vous des moments suspendus.

C’est une histoire collective de métamorphose et d’amitié sur fond de comédie musicale et d’expérimentations scientifiques. Avec peu de texte mais beaucoup d’images, de bidons et de tuyaux, on suit le travail d’une équipe de huit scientifiques enthousiastes, gentils, doux et musiciens-muets qui font des recherches sur une matière vivante étrange et potentiellement dangereuse : l’Autre chose. Au fil de leurs expériences, ils sont bouleversés par la rencontre avec l’organisme. L’équipe, d’abord très rigoureuse, hésite : faut-il plonger dans la cuve qui contient l’inconnu ou détruire cette Autre chose qui la chamboule et la confronte ? .

Framerville-Rainecourt 80131 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84 c.megevand@coeurdeshautsdefrance.fr

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English :

As part of the 2026–2027 program for Les Imaginaires, the PETR Cœur des Hauts-de-France invites you on a journey through the cities, towns, and villages of Santerre Haute Somme to share some magical moments with you.

It is a collective story of metamorphosis and friendship set against a backdrop of musical comedy and scientific experimentation. With little dialogue but plenty of images, cans, and pipes, we follow the work of a team of eight enthusiastic, kind, gentle scientists—who are also silent musicians—as they conduct research on a strange and potentially dangerous living substance: the Other Thing. As their experiments unfold, they are deeply moved by their encounter with the organism. The team, initially very meticulous, hesitates: should they dive into the tank containing the unknown, or destroy this Other Thing that is disrupting and confronting them?

L’événement « L’autre chose » Framerville-Rainecourt a été mis à jour le 2026-09-11 par OT HAUTE SOMME PERONNE