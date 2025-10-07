L’Autre Collectif L’Évadée Chalon-sur-Saône

L’Autre Collectif L’Évadée Chalon-sur-Saône mardi 7 octobre 2025.

L’Autre Collectif

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07 23:00:00

2025-10-07

L’ensemble norvégien OJKOS et l’Autre Ensemble se réunissent autour d’un programme original, composé spécialement pour cette rencontre par les membres de l’Autre Collectif. Ce concert propose une musique écrite mêlant jazz, musiques contemporaines et influences folk norvégiennes.

Artistes Clément Merienne (Piano) Hector Léna (Schroll. Trompette) Sol

Léna (Schroll, Saxophone Alto) Sigrid Aftret (Saxophone Ténor) Andrine Erdal (Violoncelle) Äsmund Odegaard (Guitare) Tuva Halse (Violon) Andrea Giordano (Voix, Eléctronique) Jorgen Bjelkerud (Trombone) Oyvind Mathisen et Peter Anundsen (Trompettes) Maria Dybroe (Saxophone Alto) Gard Kronborg (Bass acoustique) Trym Saugstad Karlsen (Batterie) .

