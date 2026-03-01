L’autre croisière d’André Sauvage

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Financée par André Citroën, l’expédition de la mission Citroën Centre-Asie, La Croisière jaune, doit relier Beyrouth à Pékin en véhicules autochenilles. Durée 1h48.

Images d’André Sauvage et des équipes cinéma de l’expédition de La Croisière jaune, rassemblées et présentées par Béatrice de Pastre, directrice adjointe du patrimoine au CNC, accompagnées par l’Ensemble Beatus.

Un premier groupe dirigé par Georges-Marie Haardt quitte le Liban le 4 avril 1931 pour retrouver à mi-chemin un second groupe parti de Pékin sous la conduite de Victor Point. Une quarantaine d’hommes, parmi lesquels des savants et des médecins, vont parcourir trente mille kilomètres à travers le Moyen et l’Extrême Orient, bravant les intempéries, les défaillances mécaniques et les conflits politiques… Spécialiste de musique ancienne qui fait dialoguer les musiques d’Orient et d’Occident, l’Ensemble Beatus offre ainsi une ouverture au monde, un puissant vecteur de voyage. 17 .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

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English :

Financed by André Citroën, La Croisière jaune, the Citroën Centre-Asia expedition, is to travel from Beirut to Peking in tracked vehicles. Running time: 1 hour 48 minutes.

L’événement L’autre croisière d’André Sauvage Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme