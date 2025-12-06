L’Autre de Moi MJC Persan Persan

L’Autre de Moi Samedi 6 décembre, 15h00 MJC Persan Val-d’Oise

Tarifs : 5€ / 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T15:00:00 – 2025-12-06T15:30:00

Fin : 2025-12-06T15:00:00 – 2025-12-06T15:30:00

L’AUTRE DE MOI

Voix, mouvement et arts plastiques à partir de 18 mois – 30 minutes

L’Autre de Moi est le deuxième volet du diptyque de Laurent Dupont autour du thème Présence/Absence.

Le spectacle puise dans les berceuses – cette relation intergénérationnelle privilégiée entre adultes (parents et proches) et petits enfants. Les berceuses surgissent du corps lié à l’écoute et au toucher.

S’associeront par le jeu deux rythmes vitaux et complémentaires pour ces instants de rêverie : le façonnement de la glaise traversée par le chant. Voir, entendre… et sentir au plus profond de son être : une invitation sensible pour un corps-à-corps partagé entre les deux interprètes chanteurs, musiciens et pétrisseurs, à l’écoute des énigmes qui recèlent ces premiers moments du devenir humain.

Mise en scène Laurent Dupont

Interprètes Céline Laly et Maxime Echardour

Scénographie Patricia Lacoulonche et Julia Morlot

Création terre cuite Julia Morlot

Création lumières Bernard Beau

Costumes Gaëtan Leudère

ACTA est conventionnée par le Conseil Départemental du Val d’Oise et la Ville de Villiers-le-Bel.

ACTA est subventionnée par la DRAC Ile-de-France dans le cadre d’une subvention de territoire et le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre d’une convention de permanence artistique et culturelle.

Coproduction : Ville de Villiers-le-Bel, Festival Méli’Mômes (Reims), Le Sax (Achères)

MJC Persan 90 Av. Gaston Vermeire, 95340 Persan Persan 95340 Val-d'Oise Île-de-France

Compagnie ACTA – Laurent Dupont théâtre musical chant

Slaven Rebelo