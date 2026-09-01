L’autre ensemble L’Évadée Chalon-sur-Saône
vendredi 25 septembre 2026 · L'Évadée · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
L’autre ensemble
L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
L’Autre Ensemble réunit des musicien.ne.s français.es, norvégien.ne.s et européen.ne.s autour de la création de nouveaux répertoires. Cette année, autour du noyau constitué des membres de l’Autre Collectif, s’adjoignent Emilian Ducret à la batterie, Maren Sofie Nyland Johansen à l’accordéon, Lou Ferrand à la voix et Johannes Elnan à la contrebasse. Le répertoire navigue entre cycles rythmiques intriqués et séries infinies, entre jazz, folk et musique contemporaine, et donne à entendre les espaces sonores et poétiques défrichés depuis cinq ans par cet ensemble protéiforme.
Sol Léna-Schroll (sax alto), Andrine Dyblie Erdal (violoncelle), Jørgen Bjelkerud (trombone), Clément Merienne (piano), Hector Léna-Schroll (trompette), Lou Ferrand (voix), Emilian Ducret (batterie), Maren Sofie Nyland Johansen (accordéon), Johannes Elnan (contrebasse), Emilian Ducret (batterie). .
L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’autre ensemble
L’événement L’autre ensemble Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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