L’Autre Marché – par les Ecossolies – Le Voyage en Hiver Carré Feydeau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 11:00 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

L’Autre Marché reprend du service dans le centre-ville de Nantes. 80 exposants de l’économie sociale et solidaire vous donnent rendez-vous au sein d’un marché engagé et local. Un événement qui défend la consommation responsable, dédié à la seconde main, avec un marché paysan et des exposants qui font la part belle à la coopération et la solidarité, le tout dans une ambiance festive.Quand l’humeur n’est plus au shopping, rendez-vous au bar pour un vin ou un chocolat chaud, en musique et en bonne compagnie. Marché du 28 novembre au 23 décembre 2025 :Lundi au jeudi de 11h à 20hVendredi et samedi de 10h à 21hDimanche de 10h à 20h Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Carré Feydeau Centre-ville Nantes 44000