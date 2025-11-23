L’Autre Programme Bibliotron Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

L’Autre Programme Bibliotron

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l'Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-11-23 14:00:00

2025-11-23 14:40:00

2025-11-23

Dans le cadre du salon du livre de l’Abbaye des Prémontrés

Deux scientifiques, Hervé Dubois et Michel Dupuis ou sûrement des amateurs tentent de démontrer que le BibliOtron fonctionne. Il s’agit d’une étrange machine qui tente de donner vie à des personnages racontés dans les livres. À l’image des bouquins et autres prospectus qui traversent le BibliOtron, les marionnettes qui en ressortent sont entièrement constituées de morceaux de livres découpés, morcelés et reconstitués. Alors que l’expérience commence, des créatures émergent de la machine et deviennent problématiques.

Un spectacle qui allie humour et littérature.Enfants

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

As part of the Abbaye des Prémontrés book fair

Two scientists, Hervé Dubois and Michel Dupuis or probably amateurs try to prove that the BibliOtron works. It’s a strange machine that tries to bring to life characters told in books. Like the books and leaflets that pass through the BibliOtron, the puppets that emerge are made entirely of pieces of books, cut up, fragmented and reconstituted. As the experiment begins, creatures emerge from the machine and become problematic.

A show that combines humor and literature.

German :

Im Rahmen der Buchmesse in der Abbaye des Prémontrés

Zwei Wissenschaftler, Hervé Dubois und Michel Dupuis oder sicherlich auch Amateure versuchen zu beweisen, dass das BibliOtron funktioniert. Dabei handelt es sich um eine seltsame Maschine, die versucht, Personen, die in Büchern vorkommen, zum Leben zu erwecken. So wie die Bücher und Prospekte, die durch das BibliOtron laufen, bestehen auch die Puppen, die aus dem BibliOtron herauskommen, aus zerschnittenen, zerstückelten und wieder zusammengesetzten Buchstücken. Während das Experiment beginnt, tauchen Kreaturen aus der Maschine auf und werden zu einem Problem.

Eine Aufführung, die Humor und Literatur miteinander verbindet.

Italiano :

Nell’ambito del Salone del libro dell’Abbaye des Prémontrés

Due scienziati, Hervé Dubois e Michel Dupuis o probabilmente dilettanti stanno cercando di dimostrare che il BibliOtron funziona. Si tratta di una strana macchina che cerca di dare vita ai personaggi raccontati nei libri. Come i libri e gli altri opuscoli che passano attraverso il BibliOtron, le marionette che ne escono sono fatte interamente di pezzi di libri tagliati, spezzettati e ricomposti. All’inizio dell’esperimento, le creature emergono dalla macchina e diventano problematiche.

Uno spettacolo che unisce umorismo e letteratura.

Espanol :

En el marco de la Feria del Libro de la Abadía de Prémontrés

Dos científicos, Hervé Dubois y Michel Dupuis -o probablemente aficionados- intentan demostrar que el BibliOtron funciona. Es una extraña máquina que intenta dar vida a personajes narrados en libros. Al igual que los libros y otros folletos que pasan por el BibliOtron, las marionetas que emergen están hechas enteramente de trozos de libros cortados, rotos y reconstituidos. A medida que comienza el experimento, las criaturas emergen de la máquina y se vuelven problemáticas.

Un espectáculo que combina humor y literatura.

