L’Autre Programme Enlivrez vous Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

L’Autre Programme Enlivrez vous

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Un livre, une chaise et ils sont deux. Deux passionnés de lecture.

La lecture, c’est une affaire personnelle, et pourtant… S’il y a une chose qui les rapproche c’est bien le livre, ce troisième personnage.

Omniprésent, il les entraînera dans un dialogue des corps à la fois acrobatique, poétique et comique.

Il les fera se chamailler, s’entrechoquer, s’emmêler, se porter, virevolter, jongler, jouer, s’agacer, s’enlacer, se lâcher, se rattraper… en résumé se rencontrer et s’apprivoiser.

Car au final c’est bien d’une amitié qu’il est question ; une amitié rendue possible ici par la lecture et son partage.Enfants

3 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09

English :

L’Autre Programme: Enlivrez vous

A book, a chair and there are two of them. Two passionate readers.

Reading is a personal matter, and yet… If there’s one thing that brings them together, it’s the book, that third character.

Omnipresent, it draws them into a dialogue of bodies that is at once acrobatic, poetic and comic.

It makes them squabble, clash, tangle, carry each other, twirl, juggle, play, tease, embrace, let go, catch up? in short: meet and tame each other.

In the end, it?s all about friendship, a friendship made possible by reading and sharing.

