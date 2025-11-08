L’autre programme Histoires à faire sécher les chaussettes Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

L’autre programme Histoires à faire sécher les chaussettes

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : 3 EUR

Tarif réduit

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 09:30:00

2025-11-08

Spectacle autour du thème de l’automne

Il y a des animaux de la forêt avec des histoires chantées et dessinées, une valise à histoire avec marionnettes et accessoires et autres chansons originales.

C’est l’automne d’accord mais… Pourquoi Cousin Lapin ne dort-il pas alors qu’on est au beau milieu de la nuit ? Pourquoi une sorcière devrait-elle retirer ses pantoufles pour sortir ? Pourquoi Bzu-bzu la mouche serait-elle moins forte qu’une toile d’araignée ?Enfants

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

Autumn-themed show

There are forest animals with sung and drawn stories, a story suitcase with puppets and props, and other original songs.

It’s autumn all right, but? Why isn’t Cousin Lapin asleep in the middle of the night? Why does a witch have to take off her slippers to go out? Why is Bzu-bzu the fly weaker than a spider?s web?

German :

Aufführung rund um das Thema Herbst

Es gibt Waldtiere mit gesungenen und gezeichneten Geschichten, einen Geschichtenkoffer mit Marionetten und Requisiten und andere originelle Lieder.

Es ist Herbst, ja, aber? Warum kann Cousin Hase nicht schlafen, obwohl es mitten in der Nacht ist? Warum muss eine Hexe ihre Pantoffeln ausziehen, wenn sie nach draußen geht? Warum ist die Fliege Bzu-bzu schwächer als ein Spinnennetz?

Italiano :

Spettacolo a tema autunnale

Ci sono animali del bosco con storie cantate e disegnate, una valigia delle storie con pupazzi e oggetti di scena e altre canzoni originali.

È autunno, ma? Perché il cugino Lapin non dorme quando è notte fonda? Perché una strega deve togliersi le pantofole per uscire? Perché la mosca Bzu-bzu è più debole di una ragnatela?

Espanol :

Espectáculo otoñal

Hay animales del bosque con historias cantadas y dibujadas, una maleta de cuentos con marionetas y atrezzo, y otras canciones originales.

Sí que es otoño, pero.. ¿Por qué el primo Lapín no duerme si es de noche? ¿Por qué una bruja tiene que quitarse las zapatillas para salir? ¿Por qué la mosca Bzu-bzu es más débil que una tela de araña?

L’événement L’autre programme Histoires à faire sécher les chaussettes Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PONT A MOUSSON