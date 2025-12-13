L’autre programme Même les monstres se brossent les dents Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

L’autre programme Même les monstres se brossent les dents

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 11:30:00

2026-01-10

Une adaptation du livre du même nom de Jessica Martinello et Grégoire Mabire, édition Mijade par la compagnie Heliotrope théâtre

Une petite fille capricieuse refuse de se laver les dents, quand soudain, elle découvre dans sa salle de bain un monstre en train de se laver les dents. Et oui, même les monstres se lavent les dents, sans quoi… Ils risquent de faire la connaissance d’un monstre bien plus terrible les caries !

Un album rempli d’humour, de bêtes monstrueuses et de grandes dents, pour apprendre l’importance de se brosser les dents et considérer à tout jamais les dentistes comme des super héros.Enfants

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

An adaptation of the book of the same name by Jessica Martinello and Grégoire Mabire, published by Mijade, by the Heliotrope theater company

A capricious little girl refuses to brush her teeth, when suddenly she discovers a monster in her bathroom brushing her teeth. And yes, even monsters brush their teeth, otherwise… They risk meeting a much more terrible monster: cavities!

An album full of humor, monstrous beasts and big teeth, to learn the importance of brushing your teeth and to consider dentists as superheroes forever.

