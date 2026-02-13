L’Autre Programme Mille Secrets de Poussins Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

L’Autre Programme Mille Secrets de Poussins

Spectacle pour les enfants à partir de 3 ans

Dès qu’il y a un livre quelque part, il y a des poussins dedans. Les poussins vivent de l’autre côté des livres…

Dans un dispositif théâtral et multimédia habité par un comédien farceur à la fois conteur et manipulateur, le spectacle s'appuie sur des jeux de mots, visuels et sonores inspirés par l'univers poétique de Claude Ponti. Voyageant de l'autre côté des livres, les spectateurs partent à la rencontre des poussins et de leur monde magique. Mille secrets de poussins explore toutes les questions que les enfants peuvent se poser à leur sujet. Le spectacle est au plus proche des publics pour mettre en valeur l'imaginaire des enfants comme espace de tous les possibles.

English:

Show for children aged 3 and over

Every time there’s a book somewhere, there are chicks in it. The chicks live on the other side of the books?

In a theatrical and multimedia setting inhabited by a prankster actor who is both storyteller and manipulator, the show is based on word, visual and sound games inspired by the poetic universe of Claude Ponti. Travelling to the other side of the books, spectators meet the chicks and their magical world. Mille secrets de poussins explores all the questions children might have about chicks. The show is as close as possible to the audience, highlighting children?s imaginations as a space for all possibilities.

