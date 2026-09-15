L’autre visage du marais : promenade en chaland à la tombée de la nuit Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard
jeudi 1 octobre 2026 · Les Calèches Briéronnes · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
L’autre visage du marais : promenade en chaland à la tombée de la nuit
Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20
Au fil d’une balade en chaland à la tombée de la nuit, un guide vous racontera l’histoire de ce marais et vous fera découvrir la biodiversité qui s’éveille à ces heures tardives. Plongés dans cette ambiance mystérieuse du début de la nuit, vous contemplerez les paysages et porterez attention aux sons nocturnes qui vous entourent. .
Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’autre visage du marais : promenade en chaland à la tombée de la nuit Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
À voir aussi à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)
- Artisanat d’art Au Bois Créatif Village de Kerhinet Saint-Lyphard 15 septembre 2026
- Journées du patrimoine – Exposition « Votre regard sur Saint-Lyphard » et « Saint-Lyphard à travers le temps » Saint-Lyphard 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite libre Le petit patrimoine comme vous ne l’avez jamais vu Saint-Lyphard 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours ! Place de l’église Saint-Lyphard 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine – Visite guidée Port de la Pierre Fendue Saint-Lyphard 19 septembre 2026