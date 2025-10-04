L’autre voyage d’Ulysse valognes espace culturel Valognes

L'autre voyage d'Ulysse Samedi 4 octobre, 14h00 valognes espace culturel Manche

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T14:40

Dans le cadre du festival Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche :

Et mes ailes compagnie : Théâtre d’objets

Et mes ailes se sont déchirées comme une feuille de papier. C’est le nom du spectacle qui a donné naissance à la compagnie en 2013.

Installée aux ateliers intermédiaires à Caen, Fabienne et Tom conjuguent musique, papier et marionnettes à leur jeu sur scène avec la volonté de transmettre aux plus jeunes Histoire, Littérature et Science. Un projet artistique au service du savoir.

L’autre voyage d’Ulysse

Ulysse, grand héros de la mythologie grecque, trébuche, tombe à la renverse et se retrouve éjecté de son histoire.

Comment va-t-il se débrouiller pour retrouver le chemin de la maison ?

Egaré au milieu d’un espace inconnu rempli de livres, il se glisse à travers les pages et rencontre des personnages parfois drôles, parfois inquiétants.

Avec tendresse et humour, les héros de la littérature jeunesse et classique vont le bousculer, le chahuter mais peut-être aussi le ramener à bon port.

Durée : 40 min

Âge : 5 ans +

valognes espace culturel 11, rue de l'Hôtel Dieu 50700 VALOGNES

