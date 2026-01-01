L’Autre William Antonne-et-Trigonant

L’Autre William

L'Autre William

Salle des fêtes Antonne-et-Trigonant

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

La compagnie Coup de Théâtre de Périgueux présentera une pièce de théâtre de Jaime Salom, L’Autre William

Mise en scène par Roland Escalmel

Comédie et tragédie

Résumé

Shakespeare William, acteur de son état, a-t-il écrit l’œuvre immortelle qu’on connaît ou y a-t-il un autre William ? Sir William Stanley, par exemple, qui s’adonnait à l’écriture dramatique. Harcelé par sa veuve de belle-sœur qui le hait et par sa femme qui le trompe, William a besoin de Shakespeare l’acteur pour jouer ses pièces. Quant à Mary la jeune servante, elle a besoin des deux et même d’un troisième, Costrand le valet fidèle de William. Une énigme littéraire traitée avec érudition et humour.

Prix 10 € gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation 06 31 11 93 78 Durée 1h20

Venez passer un bon moments avec nous ! .

Salle des fêtes Antonne-et-Trigonant 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 11 93 78

