L’Autruche en Fête Zutkerque

L’Autruche en Fête Zutkerque dimanche 7 septembre 2025.

L’Autruche en Fête

261 rue Notre-Dame Zutkerque Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Toute la journée visite de l’élevage d’autruche, marché du terroir, repas sur place sur réservation. .

261 rue Notre-Dame Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 35 30 28 autruche.notredame@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Autruche en Fête Zutkerque a été mis à jour le 2025-07-30 par CPETI Région Audruicq