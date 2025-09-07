L’Autruche en Fête Zutkerque
L’Autruche en Fête Zutkerque dimanche 7 septembre 2025.
L’Autruche en Fête
261 rue Notre-Dame Zutkerque Pas-de-Calais
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Toute la journée visite de l’élevage d’autruche, marché du terroir, repas sur place sur réservation. .
261 rue Notre-Dame Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 35 30 28 autruche.notredame@wanadoo.fr
