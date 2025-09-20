L’Auvergne de la Modernité (1890-1940) Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand

L’Auvergne de la Modernité (1890-1940) Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

L’Auvergne de la Modernité (1890-1940) 20 et 21 septembre Musée d’art Roger-Quilliot Puy-de-Dôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Auvergne de la modernité explore les relations artistiques entretenues entre Paris et l’Auvergne entre 1890 et 1940, à partir des collections du musée d’art Roger-Quilliot et de prêts exceptionnels. Partie de la redécouverte d’une oeuvre attribuée au sculpteur autodidacte Antoine Rabany (1844-1919), l’exposition aborde l’histoire de ses mystérieuses créations en pierre volcanique. Elle se poursuit par le passage d’artistes renommés en Auvergne tel Marc Chagall à Chambon-sur-Lac et présente également l’engagement du musée de Clermont-Ferrand à soutenir et faire rayonner la création à Paris et au-delà.

Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 25 https://clermont-ferrand.fr/marq-musee-d-art-roger-quilliot Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard.

Ce musée bénéficie de l’appellation « Musée de France » et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

L’Auvergne de la modernité explore les relations artistiques entretenues entre Paris et l’Auvergne entre 1890 et 1940, à partir des collections du musée d’art Roger-Quilliot et de prêts Partie de la…

© Musée d’Art Roger-Quilliot, Clermont Auvergne Métropole