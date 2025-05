L’AUVERNE, PRADINES ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ – Celles, 17 mai 2025 07:00, Celles.

Rendez-vous à 14h à la chapelle Notre-Dame des Clans pour une après-midi mêlant randonnée commentée jusqu’à Pradines, découverte de la biodiversité locale, histoire du hameau, exposition, concert de musique latine et apéritif partagé. Une initiative portée par plusieurs acteurs locaux engagés pour la valorisation du territoire du Salagou.

Dans le cadre exceptionnel du Lac du Salagou, vivez une après-midi de découverte, de partage et de culture autour du patrimoine naturel et historique de la région.

Entre balade commentée, exposition, concert en plein air et moments conviviaux, cet événement, coorganisé par le MAS des Terres Rouges, Demain la Terre ! et le service Patrimoine du Salagou Cœur d’Hérault, est une véritable immersion au cœur de l’Auverne et du hameau de Pradines.

Au programme

Rendez vous 14h à la chapelle de Notre Dame des Clans ( privilégiez le co-voiturage ou possibilité de partir à pied à 13h30 du parking du camping des Vailhès).

-14h précises: Accueil par le service « Patrimoine du Salagou Coeur d’Hérault », présentation par le MAS des Terres Rouges et Demain la Terre! du déroulé des objectifs de l’après midi et des intervenants.

– 14h20: en route pour Pradines par la piste: interventions de Philippe Martin (M.A.S.) et Thomas Michel (Demain la Terre!) sur l’Auverne, ses paysages, sa faune, sa flore et la biodiversité.

-15h 15 à Pradines: un mot pour rappeler l’histoire de cet ancien ha-meau et annoncer l’exposition qui lui est consacrée à 16h, à N.D. des Clans, puis intervention du Grand Site Salagou Mourèze sur Natura 2000 son rôle, ses réalisations, ses ambitions et ses questionnements par Anna Chaine.

– 15h45: retour vers N.D. des Clans par le bord du lac.

– 16h15-17h30: exposition: l’histoire de Pradines

-16h30 concert de musique latine par le trio « Pourquoi pas » participa-tion libre « au chapeau »)

– 17h15: Le mot de Madame le maire de Celles, remise du flyer de la balade et apéritif de clôture. .

Celles 34700 Hérault Occitanie +33 6 70 51 07 32

English :

Meet at 2pm at the Notre-Dame des Clans chapel for an afternoon combining a guided hike to Pradines, the discovery of local biodiversity, the history of the hamlet, an exhibition, a Latin music concert and a shared aperitif. An initiative supported by a number of local players committed to promoting the Salagou area.

German :

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kapelle Notre-Dame des Clans. Der Nachmittag bietet eine Mischung aus einer geführten Wanderung nach Pradines, der Entdeckung der lokalen Biodiversität, der Geschichte des Weilers, einer Ausstellung, einem Konzert mit lateinamerikanischer Musik und einem gemeinsamen Aperitif. Eine Initiative, die von mehreren lokalen Akteuren getragen wird, die sich für die Aufwertung des Salagou-Gebiets einsetzen.

Italiano :

Appuntamento alle 14:00 presso la cappella di Notre-Dame des Clans per un pomeriggio che combina una passeggiata guidata a Pradines, la scoperta della biodiversità locale, la storia del borgo, una mostra, un concerto di musica latina e un aperitivo condiviso. Questa iniziativa è sostenuta da numerosi attori locali impegnati nella promozione del territorio di Salagou.

Espanol :

Cita a las 14.00 h en la capilla de Notre-Dame des Clans para una tarde que combina un paseo guiado hasta Pradines, el descubrimiento de la biodiversidad local, la historia de la aldea, una exposición, un concierto de música latina y un aperitivo compartido. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de varios agentes locales comprometidos con la promoción de la zona de Salagou.

