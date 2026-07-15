Informations pratiques

Lauw

Lauw en Livres

1 rue du Chateau Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Une vingtaine d’auteurs du Grand Est vous donnent rendez-vous au salon Lauw en livres pour vous présenter leurs nouveaux ouvrages et échanger avec vous autour de votre passion pour la lecture, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez lecteur occasionnel ou véritable passionné, vous trouverez forcément des livres qui sauront vous séduire.

Une vingtaine d’auteurs du Grand Est vous donnent rendez-vous au salon Lauw en livres pour vous présenter leurs nouveaux ouvrages et échanger avec vous autour de votre passion pour la lecture, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez lecteur occasionnel ou véritable passionné, vous trouverez forcément des livres qui sauront vous séduire. 0 .

1 rue du Chateau Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

About twenty authors from the Grand Est region invite you to the Lauw Book Fair to present their new books and chat with you about your passion for reading, all in a warm and friendly atmosphere. Whether you’re a casual reader or a true book lover, you’re sure to find books that will captivate you.

L’événement Lauw en Livres Lauw a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach