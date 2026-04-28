Lauzerte en fête Vignals Lauzerte
Lauzerte en fête Vignals Lauzerte samedi 11 juillet 2026.
Lauzerte
Lauzerte en fête
Vignals Lieu-dit Vignals Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Samedi 11 et dimanche 12 juillet la fête votive de Lauzerte
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Vignals Lieu-dit Vignals Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 62 19 33 18
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English :
Saturday 11th and Sunday 12th July: the Lauzerte Votive Festival
L’événement Lauzerte en fête Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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