Lauzès en Fête Lauzès samedi 26 juillet 2025.

Le Bourg Lauzès Lot

Début : 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-07-27 00:00:00

2025-07-26

Le Comité des fêtes de Lauzès organise une petite fête de village cet été !

Samedi 26 juillet :

9h à 18h Marché des producteurs et artisans locaux

14h30 concours de pétanque en doublette

19h apéro banda avec « Les Mascagnes »

21h repas aligot saucisse & dessert, animé par la banda jusqu’à 23h, suivi de DJ Val Monster

Dimanche 27 juillet :

9h30 messe

11h30 cérémonie du monument aux morts avec la band Les Croc’Notes

12h apéritif offert aux habitants

14h30 concours de pétanque en triplette

19h apéro banda avec les Croc’Notes

20h30 Cochon farci à la broche (apportez vos couverts)

23h bal concert avec Serial Zikeurs 12 .

Le Bourg Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 5 65 22 53 61 elodie.bonhomme1997@outlook.fr

