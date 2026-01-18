Lava Lazuli / bleu TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Lava Lazuli est une artiste originaire de Nantes. Pianiste, autrice et interprète, elle explore musicalement des esthétiques de la culture alternative. Suite à son dernier projet sorti en 2024, N8 mixtape, elle vous propose de découvrir son nouvel EP : bleu, pour cette Release Party au TNT.Ce projet, né d’un voyage sur une île volcanique, est inspiré des superpositions de matières et de couleurs qui rappellent nos émotions et nos sentiments. Ici, le bleu vous transportera visuellement et émotionnellement, exprimant une certaine fragilité mais aussi une affirmation de soi.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



Afficher la carte du lieu TNT – Terrain Neutre Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

