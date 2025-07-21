Laval, du virtuel au réel Jardin de la Perrine Laval
Laval, du virtuel au réel
Jardin de la Perrine Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne
Début : 2025-08-18 10:30:00
fin : 2025-08-25 12:00:00
Une immersion en réalité virtuelle dans le Laval de 1753, en prélude à une balade en centre historique, suivie d’une dégustation.
visite accessible à partir de 8 ans. .
Jardin de la Perrine Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 20 patrimoine@laval.fr
English :
A virtual reality immersion in the Laval of 1753, as a prelude to a stroll through the historic center, followed by a tasting session.
German :
Ein Eintauchen in die virtuelle Realität des Laval von 1753 als Auftakt zu einem Spaziergang durch das historische Zentrum mit anschließender Verkostung.
Italiano :
Un’immersione nella realtà virtuale della Laval del 1753, come preludio a una passeggiata nel centro storico, seguita da una degustazione.
Espanol :
Una inmersión en realidad virtual en el Laval de 1753, como preludio a un paseo por el centro histórico, seguido de una degustación.
