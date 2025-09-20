Laval en mode urbex 2.0 Vieux château (musée d’art naïf) Laval

En libre accès sur les sites du Vieux-château et du Château-neuf

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sans doute avez-vous déjà rêvé de parcourir les recoins les plus secrets du château de Laval ? C’est maintenant possible grâce aux nouvelles technologies et à des modélisations 3D. Scannez les QR codes présents sur site et partez en visite virtuelle avec votre smartphone, guidé par la voix du célèbre You Tubeur Nota Bene

Vieux château (musée d’art naïf) Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l’Art naïf. Le château de Laval sert d’écrin à cette collection d’exception qui présente le travail d’artistes autodidactes majeurs à l’instar d’Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, des rapports d’échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu’un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l’œuvre se situe à mi-chemin entre l’Art naïf et l’Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte. Parc de stationnement (payant à moins de 100 mètres) Bus (Ligne E : gare SNCF-musée direct, Ligne B: gare SNCF-centre ville) Gare desservie (TGV)

