Laval, mémoires(s) audiovisuelle(s) des halles Studio vidéo Laval

Studio vidéo Rue Saint-Mathurin Laval Mayenne
Début : 2025-08-20 10:00:00
fin : 2025-08-20 11:30:00
2025-08-20
Une découverte du Studio vidéo en prélude à une projection privée d’images d’archives sur les anciennes halles de Laval
Réservation obligatoire
patrimoine@laval.fr
02 53 74 12 20 .
English :
A discovery of the Video Studio as a prelude to a private screening of archive images of the former halles de Laval
German :
Eine Entdeckung des Videostudios als Auftakt zu einer privaten Vorführung von Archivbildern über die alten Markthallen von Laval
Italiano :
Una scoperta del Video Studio come preludio a una proiezione privata di immagini d’archivio dell’antico mercato coperto di Laval (Les Halles)
Espanol :
Descubrimiento del estudio de vídeo como preludio a una proyección privada de imágenes de archivo del antiguo mercado cubierto de Laval (Les Halles)
