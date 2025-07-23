Laval, mémoires(s) audiovisuelle(s) des halles Studio vidéo Laval

Laval, mémoires(s) audiovisuelle(s) des halles

Studio vidéo Rue Saint-Mathurin Laval Mayenne

Début : 2025-08-20 10:00:00
fin : 2025-08-20 11:30:00

2025-08-20

Une découverte du Studio vidéo en prélude à une projection privée d’images d’archives sur les anciennes halles de Laval
Réservation obligatoire
patrimoine@laval.fr
02 53 74 12 20   .

English :

A discovery of the Video Studio as a prelude to a private screening of archive images of the former halles de Laval

German :

Eine Entdeckung des Videostudios als Auftakt zu einer privaten Vorführung von Archivbildern über die alten Markthallen von Laval

Italiano :

Una scoperta del Video Studio come preludio a una proiezione privata di immagini d’archivio dell’antico mercato coperto di Laval (Les Halles)

Espanol :

Descubrimiento del estudio de vídeo como preludio a una proyección privada de imágenes de archivo del antiguo mercado cubierto de Laval (Les Halles)

