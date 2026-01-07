Laval Virtual Espace Mayenne Laval

Laval Virtual

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-10 16:00:00

2026-04-08

Laval Virtual est l’événement européen de référence dédié aux technologies immersives.

Du 8 au 10 avril 2026, la 28e édition de l’événement réunira, de nouveau, des professionnels venus du monde entier pour explorer les innovations en réalité virtuelle, augmentée et technologies immersives.

Exposition, conférences, networking et compétitions rythment ces trois journées placées sous le signe de l’innovation, du partage et des rencontres. Laval Virtual offre un aperçu concret des usages d’aujourd’hui et de demain dans de nombreux secteurs industrie, formation, culture, santé ou encore divertissement.

Cette année, la zone LBE (Location-Based Entertainment), dédiée au divertissement immersif, prend de l’ampleur avec un espace de 500 m², mettant en lumière des expériences immersives collectives.

Pendant trois jours réservés aux professionnels, Laval devient donc un véritable carrefour international de l’innovation immersive, où se dessinent les expériences et technologies qui façonneront le futur. .

English :

Laval Virtual is Europe?s leading event dedicated to immersive technologies.

From April 8 to 10, 2026, the 28th edition of the event will once again bring together professionals from all over the world to explore innovations in virtual reality, augmented reality and immersive technologies.

