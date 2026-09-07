Lavandières de jour, lavandières de nuit : mémoires d’eau et mots de Bretagne, Lieu-Dit Loc-Yvi (près du lavoir), Tréméven
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-Dit Loc-Yvi (près du lavoir) · Tréméven
Informations pratiques
Lavandières de jour, lavandières de nuit : mémoires d’eau et mots de Bretagne Samedi 19 septembre, 18h30 Lieu-Dit Loc-Yvi (près du lavoir) Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Au lavoir de Loc-Yvi à Tréméven et à Feunteun Zann à Locunolé, découvrez l’histoire des lavandières et les légendes bretonnes qui entourent ces lieux de mémoire.
Dans le cadre du thème national « Patrimoine en péril », la visite met également à l’honneur la langue bretonne, patrimoine vivant à préserver, avec l’apprentissage de quelques mots et expressions liés à l’eau, aux lavoirs et aux croyances populaires.
Entre patrimoine, légendes et angue bretonne, une immersion au fil de l’eau et des traditions.
Lieu-Dit Loc-Yvi (près du lavoir) Loc-Yvi, 29300 Tréméven Tréméven 29300 Finistère Bretagne
Découvrez l’histoire des lavandières et les légendes bretonnes qui entourent ces lieux de mémoire.
©Franck Betermin
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