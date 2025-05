L’avant-garde en fête – Pompey, 24 mai 2025 10:00, Pompey.

Meurthe-et-Moselle

L’avant-garde en fête Chemin de la Grande Tranchée Pompey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La ville de Pompey organise une grande fête à l’avant garde.

Il y aura des animations pour les enfants, animations sportives, visite du château, escrimeur artistique, contes, marché artisanal avec que des artisans locaux et du bassin.

Entrée libre.Tout public

Chemin de la Grande Tranchée

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 56

English :

The town of Pompey organizes a big party for the avant-garde.

There’ll be entertainment for children, sports activities, a tour of the château, artistic fencing, storytelling and a craft market featuring local and basin artisans.

Free admission.

German :

Die Stadt Pompey veranstaltet ein großes Fest in der Avantgarde.

Es wird Animationen für Kinder, sportliche Animationen, eine Besichtigung des Schlosses, Kunstfechten, Märchen, einen Kunsthandwerksmarkt mit nur lokalen Handwerkern und Handwerkern aus dem Becken geben.

Eintritt frei.

Italiano :

La città di Pompeo organizza una grande festa per l’avanguardia.

Sono previste animazioni per bambini, attività sportive, visita al castello, scherma artistica, narrazione di storie e un mercatino dell’artigianato con artigiani locali e regionali.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

La ciudad de Pompeya organiza una gran fiesta para la vanguardia.

Habrá animación para niños, actividades deportivas, una visita al castillo, esgrima artística, cuentacuentos y un mercado de artesanía en el que participarán artesanos locales y regionales.

La entrada es gratuita.

