L’avant goût de noël des Echaravelles La Garde-Adhémar
1190 chemin des Echaravelles La Garde-Adhémar Drôme
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
L’avant goût de Noël 4éme édition.
La ferme des Echaravelles vous invite a son marché ! Venez passer un moment avec nous et les nombreux artisans de la région.
Produits locaux et artisanaux devant un brasero, vin chaud , café et chocolat chaud !
+33 6 18 89 00 23
English :
A foretaste of Christmas 4th edition.
The Echaravelles farm invites you to its market! Come and spend some time with us and the many local craftspeople.
Local products and crafts in front of a brazier, mulled wine, coffee and hot chocolate!
