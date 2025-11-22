L’Avant Noël de l’artisanat et de la création

6 rue Principale Ranrupt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Ehret Création vous propose une belle animation de Noël sous forme d’un petit marché de Noël en intérieur avec une dizaine d’exposants et leurs créations artisanales. Restauration sur place. Trouvez vos cadeaux de Noël et profitez d’un beau moment de partage. .

6 rue Principale Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 23 15 contact@ehretcreation.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Avant Noël de l’artisanat et de la création Ranrupt a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche