L’Avant Noël des Commerçants Mairie de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès

L’Avant Noël des Commerçants

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 17h15.

17h15 Photos avec le Père Noël dans sa maison à la bibliothèque

18h15 Cortège en calèche vers la mairie

18h30 Illuminations de la Mairie

19h Illuminations du Grand Sapin

19h30 Buffet d’hiver offert par les Pro du Grès. Mairie de Saint-Étienne-du-Grès Hôtel de Ville Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Décembre arrive avec son cortège d’animations qui annoncent les fêtes de fin d’année, en Provence, mais surtout à Saint-Étienne du Grès. De nombreux rendez-vous vont rythmer les prochaines semaines pour la plus grande joie des petits et des grands!

L’association d’attelage A.GRE.A.B.L.E. participe à l’ambiance festive avec l’arrivée du Père Noël à bord de sa calèche. Les enfants pourront rencontrer l’homme en rouge dès 17h15 à la bibliothèque municipale, lui parler, prendre des photos avec lui, puis le suivre quand il sortira de sa maison pour partir en calèche vers la mairie vers 18h15.

Mais pas question de rentrer au Pôle Nord c’est en cortège que tous les participants se dirigeront vers la place de la Mairie pour une mise en lumière du parvis qui réservera quelques surprises, avant l’illumination par le CMJ du grand sapin de Noël qui trône sur la place de la Mourgue vers 19h.

Ensuite, Les Pro’ du Grès , l’association des commerçants et artisans de Saint-Étienne du Grès, invitent tout le village à partir de 19h30 à un buffet d’hiver convivial et gourmand en présence du Père Noël, avec tirage de la tombola, place de la Mourgue.



Le programme détail de l’Avant Noël des commerçants à partir de 17h15:



Mairie de Saint-Étienne-du-Grès Hôtel de Ville Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46 mairie@saintetiennedugres.com

English :

December arrives with its procession of events heralding the festive season in Provence, but especially in Saint-Étienne du Grès. Numerous events will punctuate the coming weeks, to the delight of young and old alike!

L’événement L’Avant Noël des Commerçants Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-11-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles