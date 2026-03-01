L’avant-première des enfants Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 Musée des impressionnismes Giverny

L’avant-première des enfants Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’avant-première des enfants

Dans le cadre de l’exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890, présentée du 27 mars au 5 juillet 2026, les petits visiteurs sont à l’honneur.

Le samedi 28 mars, les enfants pourront découvrir l’exposition lors d’une visite spécialement adaptée !

Programme

15h 16h visite guidée spécialement adaptée encadrée par une médiatrice.

A l’issue de la visite, chaque enfant repartira avec une petite activité créative en lien avec l’exposition, à réaliser à la maison.

Cette visite est un temps de découverte artistique, elle ne comprend ni goûter ni animation.

Evénement gratuit, réservé aux 5-12 ans

Inscription obligatoire sur mdig.fr

Dans la limite des 20 places disponibles inscription obligatoire via le formulaire ci-dessous. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : L’avant-première des enfants Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890

L’événement L’avant-première des enfants Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 Giverny a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération