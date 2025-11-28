L’avant prix de l’association La Bocca Médiathèque Jean Lévy Lille

L’avant prix de l’association La Bocca Vendredi 28 novembre, 17h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Début : 2025-11-28T17:00:00 – 2025-11-28T20:00:00

Fin : 2025-11-28T17:00:00 – 2025-11-28T20:00:00

L’avant prix. Lecture d’extraits des 5 livres finalistes du prix « Des racines et des mots » par La Bocca, association de littérature partagée à haute voix. Ce prix littéraire doté, relatif à la littérature de l’exil, du déracinement ou du questionnement identitaire lié à l’exil, est décerné chaque année et depuis douze ans maintenant, au début du mois de décembre.

Par l’association Les amis de V.O. en partenariat avec la librairie V.O.

