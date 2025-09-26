L’Avant-Scène fête ses 20 ans Argenton-sur-Creuse

L'Avant-Scène fête ses 20 ans Argenton-sur-Creuse vendredi 26 septembre 2025.

L’Avant-Scène fête ses 20 ans

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

L’ Avant-Scène fête ses 20 ans et vous propose un week-end spécial anniversaire .

Il y a 20 ans, la ville d’Argenton-sur-Creuse ouvrait sa salle de spectacles sur les hauteurs de la ville au coeur du quartier du Merle Blanc, dans l’ancien cinéma.

Depuis 20 ans, vous êtes nombreux à vous être assis dans un l’un des chaleureux fauteuils rouges de l’Avant-Scène pour écouter de la musique, regarder des pièces de théâtre, des ballets de danse ou encore rire lors de spectacles d’humour.

20 ans plus tard, la ville, l’association Avant-scène, les Spectacles de l’Aribout et l’Atelier Théâtre du Merle Blanc vous proposent un week-end spécial anniversaire. .

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39

English :

L’Avant-Scène is celebrating its 20th anniversary with a special anniversary weekend.

German :

L’ Avant-Scène feiert seinen 20. Geburtstag und bietet Ihnen ein spezielles Jubiläumswochenende an .

Italiano :

L’Avant-Scène festeggia il suo 20° anniversario con un weekend speciale.

Espanol :

L’Avant-Scène celebra sus 20 años con un fin de semana especial de aniversario.

L’événement L’Avant-Scène fête ses 20 ans Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Vallée de la Creuse